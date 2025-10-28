Ричмонд
Нижегородский детский оздоровительно-образовательный центр стал лучшим в РФ

О присвоении учреждению такого звания было объявлено во время форума «Большие смыслы», который состоялся в Краснодарском крае.

Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесной» в Нижнем Новгороде признан победителем Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России — 2025», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Итоги конкурса были подведены на форуме «Большие смыслы». Он состоялся во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае.

«Помимо лагеря “Лесной” еще один нижегородский муниципальный лагерь “Чайка” также показал высокие результаты в конкурсе и вошел в число финалистов в номинации “Сезонные организации отдыха и оздоровления детей”. Победа во Всероссийском конкурсе подтверждает, что муниципальные учреждения Нижнего Новгорода способны задавать высокие стандарты качества в сфере детского отдыха и выступать флагманами отрасли в масштабах всей страны», — отметила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Борякова.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.