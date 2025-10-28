В Ростовской области подвели итоги сельскохозяйственного года

В Ростовской области подвели итоги сельхозгода. Лидерами по производству зерновых культур оказались Ремонтненский и Зимовниковский районы, награды победителям вручил губернатор Юрий Слюсарь.
Представители районов-победителей получили переходящие кубки на мероприятии в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Ремонтненский район показал лучшую урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур — в среднем собрали 38,3 ц/га при областном показателе в 25,9 ц/га. Зимовниковский район отличился самым большим валовым намолотом зерна, который составил 679,3 тысячи тонн.
Также губернатор вручил государственные и областные награды, их получили 58 работников АПК.
Обращаясь к аграриям, Юрий Слюсарь отметил устойчивое развитие региона. Несмотря на сложные погодные условия, область сохраняет лидирующие позиции в стране. В регионе успешно производят зерновые, подсолнечник, молоко, яйца и овощи. За последние пять лет селекционеры создали 68 новых сортов и гибридов сельхозкультур.
Донская перерабатывающая промышленность также показывает высокие результаты. Предприятия занимают второе место в стране по производству подсолнечного масла. Кроме того, продолжается реализация инвестпроектов по глубокой переработке сырья, при выполнении поставленных задач в Ростовской области смогут дополнительно перерабатывать до 1 млн тонн продукции в год.
Губернатор поблагодарил всех тружеников села за их работу и достойный вклад в продовольственную безопасность страны.
— АПК Ростовской области — мощный механизм, который объединяет почти 280 тысяч человек, настоящих профессионалов. Благодаря вам наш край сохраняет статус одного из ведущих аграрных регионов России, — отметил Юрий Слюсарь.
Добавим, в сельскохозяйственной отрасли региона на сегодняшний день действуют более 9 тысяч организаций, в том числе это перерабатывающие предприятия и фермерские хозяйства.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.