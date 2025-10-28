В Ростовской области подвели итоги сельскохозяйственного года

Донская перерабатывающая промышленность также показывает высокие результаты. Предприятия занимают второе место в стране по производству подсолнечного масла. Кроме того, продолжается реализация инвестпроектов по глубокой переработке сырья, при выполнении поставленных задач в Ростовской области смогут дополнительно перерабатывать до 1 млн тонн продукции в год.