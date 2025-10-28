В Канске Красноярского края модернизировали систему теплоснабжения

Модернизацию коммунальной инфраструктуры завершили в городе Канске Красноярского края в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства региона.
Основным итогом работ стала прокладка новых тепловых трубопроводов общей протяженностью 6,2 километра. Трасса прошла от центрального теплового пункта на улице Красноярской до пункта в поселке Строителей, включая надземные переходы через реку Тарайку и железнодорожные пути.
Главным преимуществом проекта стало переключение потребителей от котельной № 1 в поселке Строителей на Канскую ТЭЦ. Это позволило улучшить качество теплоснабжения для 1,3 тысячи горожан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.