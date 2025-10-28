В Тюмени открыли 2 детских сада

Два детских сада «Елочка» и «Облачко», построенных по нацпроекту «Семья», открыли в Тюмени, сообщили в администрации города.
Детский сад № 187 «Елочка» уже открыл свои двери для 520 малышей. Там сформированы четыре группы для ребят в возрасте 2−3 лет. В холлах учреждения установили напольные шахматы, также оборудовали музыкальный и современный физкультурный зал с тренажерами.
А детский сад «Облачко», расположенный на улице Интернациональной, рассчитан на 12 групп. При этом семь из них предназначены для малышей в возрасте до 3 лет. В учреждении обустроили спортивный зал со скалодромом, универсальный кабинет с интерактивным полом, песочницей и оборудованием для занятий по робототехнике. В перспективе в саду планируют открыть спортивные кружки, где дети смогут практиковаться в боевых искусствах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.