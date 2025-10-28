В Тюмени открыли 2 детских сада

А детский сад «Облачко», расположенный на улице Интернациональной, рассчитан на 12 групп. При этом семь из них предназначены для малышей в возрасте до 3 лет. В учреждении обустроили спортивный зал со скалодромом, универсальный кабинет с интерактивным полом, песочницей и оборудованием для занятий по робототехнике. В перспективе в саду планируют открыть спортивные кружки, где дети смогут практиковаться в боевых искусствах.