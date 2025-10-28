Дочь Брижит Макрон опровергла слухи о том, что её мать родилась мужчиной

Тифен Озьер, дочь первой леди Франции Брижит Макрон, дала показания в суде в рамках дела о кибербуллинге, связанного с распространением ложных слухов о том, что её мать якобы родилась мужчиной.
«Не проходит и недели, чтобы ей кто-то не напомнил об этом», — сказала Озьер, подчеркнув, что её мать не может игнорировать «все ужасные вещи, которые о ней говорят».
Она стала единственным свидетелем на двухдневном заседании, посвящённом делу десяти обвиняемых в распространении клеветнических сообщений в Сети.
Накануне радиостанция Franceinfo сообщала, что обвиняемые в деле о кибертравле Брижит Макрон требуют в суде доказать её пол*.
Ранее также стало известно, что жена французского президента числилась на официальном налоговом сайте страны под мужским именем.
* ЛГБТ признано запрещенным в РФ экстремистским движением.