Дочь Брижит Макрон опровергла слухи о том, что её мать родилась мужчиной

Десять человек обвиняются в том, что оставляли в социальных сетях комментарии о жене французского президента, заявляя, что она родилась мужчиной.

Источник: Аргументы и факты

Тифен Озьер, дочь первой леди Франции Брижит Макрон, дала показания в суде в рамках дела о кибербуллинге, связанного с распространением ложных слухов о том, что её мать якобы родилась мужчиной.

«Не проходит и недели, чтобы ей кто-то не напомнил об этом», — сказала Озьер, подчеркнув, что её мать не может игнорировать «все ужасные вещи, которые о ней говорят».

Она стала единственным свидетелем на двухдневном заседании, посвящённом делу десяти обвиняемых в распространении клеветнических сообщений в Сети.

Накануне радиостанция Franceinfo сообщала, что обвиняемые в деле о кибертравле Брижит Макрон требуют в суде доказать её пол*.

Ранее также стало известно, что жена французского президента числилась на официальном налоговом сайте страны под мужским именем.

* ЛГБТ признано запрещенным в РФ экстремистским движением.