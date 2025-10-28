В Думу внесли законопроект, освобождающий ряд детей мигрантов от тестов по русскому

«Проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей, иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком», — отмечается в пояснительной записке.
В частности под действие данного правила могут попасть дети репатриантов. Парламентарии не увидели практического смысла оценивать их знания русского языка, если дошкольники на нём свободно говорят дома в семье. Авторы проекта предлагают лишь определить механизм выявления таких детей, чтобы система проверки была прозрачной.
Ранее сообщалось, что около 87% детей мигрантов, которые хотят учиться в российских школах, не смогли сдать обязательные тесты на владение русским языком. Данные Рособрнадзора свидетельствуют, что за пять месяцев (апрель-август) свыше 23,5 тысячи детей-мигрантов были заявлены на обучение. Из этого числа к тестированию допустили только 8223 ребёнка, а положительный результат показали и вовсе около 3000 из них. При этом в Госдуме допустили, что дети 4 категорий иностранцев всё же смогут поступать в школы без теста по русскому языку.
