Голос был очень похож: бизнесмен потерял миллионы после звонка «приятеля»

В Уфе жертвой аферистов стал 43-летний индивидуальный предприниматель. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
По данным ведомства, потерпевшему поступил звонок в мессенджере от человека, чей голос был похож на голос его приятеля. Собеседник попросил одолжить пять миллионов рублей. Когда предприниматель согласился помочь, мошенник прислал ссылку для регистрации на якобы сайте Центробанка.
Уфимец перешел по фишинговой ссылке, зарегистрировался в поддельном личном кабинете и, следуя инструкциям злоумышленника, снял все свои сбережения и перевел их на предоставленные реквизиты. После завершения операций «приятель» поблагодарил его за помощь.
Обман раскрылся на следующий день, когда предприниматель обнаружил аккаунт знакомого заблокированным, а его подчиненный сообщил, что никакие деньги на счет не поступали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция предупреждает граждан о необходимости лично перепроверять любые просьбы о переводе крупных сумм, даже от знакомых лиц, по известным телефонам, и никогда не использовать для переводов ссылки и коды, присланные в мессенджерах.
