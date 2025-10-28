Скандал с дискриминацией в школьной столовой Азова дошел до губернатора: вот как он отреагировал

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь осудил практику установки табличек в школьной столовой города Азов. Он назвал это явной дискриминацией детей. Своё мнение чиновник выразил в Telegram-канале.
Инцидент произошёл в одной из школ Азова. На столах в столовой появились надписи «малоимущие» и «СВО». Глава региона подчеркнул, что любое разделение учеников по социальным или иным признакам унижает их и может привести к травле среди сверстников.
Юрий Слюсарь заявил, что дети должны получать равное и уважительное отношение независимо от статуса семьи. Он считает недопустимым выделять школьников по имущественному положению или другим критериям.
Ранее депутаты Государственной Думы начали работу над законопроектом о бесплатном питании для всех школьников. Инициативу возглавляют первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Проект вносит поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Он закрепляет право учеников начальных и средних классов государственных и муниципальных школ на горячее питание не реже одного раза в день. Мера распространяется на всех без учёта доходов родителей или социального положения ребёнка. Финансирование возьмут на себя бюджеты федерального, регионального и местного уровней.
Дмитрий Гусев объяснил, что питание влияет на здоровье и успеваемость детей. По его словам, старшеклассники часто обходятся бутербродами, сладостями или газировкой. Законопроект гарантирует каждому школьнику хотя бы одно горячее блюдо в день. Это вклад в будущее страны, поскольку здоровые дети лучше учатся и развиваются.
Ярослав Нилов добавил, что родители поддерживают идею бесплатного питания для старших классов. Дети проводят в школе много времени, и правильное питание важно для их самочувствия.
В России также планируют улучшить организацию школьного питания. Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести систему «шведский стол». Парламентарий направила обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Ирина Филатова отметила жалобы родителей на вкус и качество блюд в школах. Она указала, что еда формально соответствует нормам, но не всегда устраивает детей и взрослых.
В документе депутат просит рассмотреть нормативное закрепление прогрессивных форм питания. В частности, речь идёт о «шведском столе», который помогает сократить пищевые отходы. Такие подходы уже доказали эффективность в других учреждениях.