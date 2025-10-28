Скандал с дискриминацией в школьной столовой Азова дошел до губернатора: вот как он отреагировал

Проект вносит поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Он закрепляет право учеников начальных и средних классов государственных и муниципальных школ на горячее питание не реже одного раза в день. Мера распространяется на всех без учёта доходов родителей или социального положения ребёнка. Финансирование возьмут на себя бюджеты федерального, регионального и местного уровней.