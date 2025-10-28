Последний дубль: в Москве простились с легендарным актером дубляжа Алексеем Золотницким

— Любимая роль папы — однозначно, Адуев в «Обыкновенной истории» Гончарова на сцене «Табакерки», — поделился с «Известиями» сын артиста Филипп Золотницкий. — Они играли её посменно с Олегом Павловичем Табаковым. Нравилась ему роль Дядюшки. Ну, ещё, конечно, Чацкий в «Горе от ума» в Театре киноактёра. Хотя ему все роли нравились. Он к каждой относился абсолютно как к самой главной. Помню, как, будучи школьником, учил с ним роль товарища Чернышёва в спектакле «Матросская тишина» в постановке Табакова. Папа давал мне текст пьесы Галича, чтобы я проверял его. Я даже до сих пор помню этот текст.