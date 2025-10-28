Последний дубль: в Москве простились с легендарным актером дубляжа Алексеем Золотницким

Его называли русским голосом Голливуда: десятки звезд в российском дубляже говорили тембром заслуженного артиста РФ Алексея Золотницкого. Актер кино и театра, образец интеллигентности и скромности, Золотницкий умер 25 октября на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Проводить пришли его родные, друзья, коллеги и даже самый настоящий фан-клуб, участники которого собирают записи с голосом Золотницкого. Прощание прошло в Храме Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. «Известия» побывали на церемонии и пообщались с близкими и друзьями артиста.
Золотницкий играл в театре и «звучал» в кино.
Голос Алексея Золотницкого слышали все, кто смотрит кино в России. Артист озвучил сотни персонажей: он говорил за Роберта Де Ниро, Энтони Хопкинса, Алена Делона, Роберта Редфорда. Широкую известность актёру принесла роль дворецкого Роджерса в фильме Станислава Говорухина «Десять негритят».
Театралы, в свою очередь, знали и любили Золотницкого за роли на сцене. Он служил в Театре киноактёра, в Театре Моссовета, много лет отдал Театру под руководством Олега Табакова («Табакерке»).
— Любимая роль папы — однозначно, Адуев в «Обыкновенной истории» Гончарова на сцене «Табакерки», — поделился с «Известиями» сын артиста Филипп Золотницкий. — Они играли её посменно с Олегом Павловичем Табаковым. Нравилась ему роль Дядюшки. Ну, ещё, конечно, Чацкий в «Горе от ума» в Театре киноактёра. Хотя ему все роли нравились. Он к каждой относился абсолютно как к самой главной. Помню, как, будучи школьником, учил с ним роль товарища Чернышёва в спектакле «Матросская тишина» в постановке Табакова. Папа давал мне текст пьесы Галича, чтобы я проверял его. Я даже до сих пор помню этот текст.
Как вспоминает Филипп Золотницкий, его отец очень хорошо относился к Станиславу Говорухину. Они неоднократно работали вместе в кино. И когда режиссёр снял фильм «Дети капитана Гранта», он пригласил Алексея Алексеевича озвучить учёного-географа Паганеля, которого играл эстонский актёр Лембит Ульфсак. Он говорил с акцентом, а в советском кино таких артистов, как правило, переозвучивали.
— Все 1990-е и 2000-е можно было переключать с канала на канал и слышать голос отца, — говорит Филипп Золотницкий. — Были сложные экономические времена, именно это и позволяло нам хорошо себя чувствовать, потому что было много западных фильмов и их нужно было озвучивать. Олег Табаков называл его «золотой голос» или «голос эпохи». Но к кино отец относился всё-таки как к чему-то проходящему, а театр для него был более важен.
По воспоминаниям супруги Алексея Золотницкого Людмилы, её муж очень любил работу за кадром. Ему нравилось дарить свой голос голливудским звёздам.
— Чтобы получить права озвучить того же Де Ниро, звукопробы отсылали в Голливуд, и там утверждали, кто заговорит по-русски за звезду, — делится Людмила Николаевна. — Американцы строго следили, чтобы их актёры хорошо звучали. Его — утверждали, но он никогда этим не кичился, хотя конкуренция даже на дубляже была серьёзная. Его к озвучанию привлёк отец. Он был режиссёром. И когда надо было говорить за детей, а потом за подростков в кино, приглашал Алёшу.
Алексей Золотницкий получил первые уроки актёрского мастерства в студии при Театре имени Станиславского. Там он в 13 лет встретился с Никитой Михалковым, Елизаветой Никищихиной. Семья была погружена в творчество. Дом Алексея Золотницкого всегда был открыт талантливым людям. В его доме пел Владимир Высоцкий. У артиста были прекрасные отношения с Николаем Караченцовым — он был свидетелем на свадьбе Людмилы и Алексея. А Марк Захаров, ценя энциклопедичность и образованность коллеги, приглашал Золотницкого вторым режиссёром в Ленком. Но тот выбрал «Табакерку».
— Мы часто ходили с детьми на спектакли Алексея Алексеевича, бывали на генеральных прогонах и репетициях, — вспоминает невестка артиста Ирина Волк. — Олег Павлович всегда присутствовал при этом, внимательно наблюдал за игрой актёров, делал какие-то замечания. Они учитывали, корректировали всё то, что происходило на сцене. Мой свёкор Алексей Алексеевич Золотницкий очень любил Олега Табакова. У них были очень тёплые отношения.
Подлинный интеллигент.
Он был интеллигент, каких мало, вспоминают близкие. За всю свою жизнь родные от него не услышали ни одного плохого слова. Алексей Алексеевич никогда не повышал тон и не сказал ничего, что бы унижало человеческое достоинство. Когда невестка снимала фильм о своей семье, попросила свёкра сказать несколько слов о своём сыне Филиппе.
— Алексей Алексеевич в этом фильме назвал моего супруга, своего сына — «мой любезный сын», — вспоминает Ирина Волк. — Думаю, что этим всё сказано. Он был для меня ещё и наставником. Каждый раз, когда я готовилась к эфиру, репетировала, он слушал и советовал: «Здесь интонация не та, тут, Ирина, надо переделать. Иди скороговорки почитай».
Для театра Алексей Золотницкий был незаменим. По словам коллеги, заслуженного артиста России Дмитрия Бродецкого, для Театра Табакова он был очень серьёзным звеном, и Олег Павлович очень ценил его.
— Когда я пришёл в театр, Алексей уже был маститым, опытным артистом, — вспоминает Дмитрий Бродецкий. — Я смотрел спектакли с его участием и учился на них. Потом мне даже довелось участвовать в такой постановке, как «Затоваренная бочкотара». А иной раз ловил себя на мысли, что сейчас играю роль, в которой когда-то блистал Алексей Золотницкий. Да что говорить, всё наше взросление — и человеческое, и актёрское — проходило с его голосом.
Игорю Петрову тоже довелось много лет работать вместе с Алексеем Золотницким. Несмотря на разницу в возрасте, и он считает его своим учителем.
— Мы сидели в одной гримёрке, и я спросил: «Алексей Алексеевич, а вы можете показать, как вы работаете над ролью?» И он демонстрировал виртуозное владение словом. Это незабываемый опыт. А сколько смеха, шуток, историй, рассказов о своём жизненном пути! И он с наслаждением этим делился. Это одна из удач моей жизни — сотворчество с этим нежнейшим человеком. А с какой нежностью он вспоминал, как проводит время с внуками!
Дети и внуки не стали артистами, но их жизнь всё равно наполнена искусством. В семье обязательным было музыкальное образование. Сам Алексей Золотницкий прекрасно играл на фортепиано. А ещё говорил по-французски, потому что его мама знала французский как родной. Детей воспитывали в любви к новым знаниям. Энциклопедичность в образовании — характерная черта семьи.
— Дедушка давал мне читать книги, потом мы читали их вместе и обязательно обсуждали, — поделился воспоминаниями внук Сергей. — Он говорил: читать надо не так, чтобы вызубрить произведение, запомнив всех персонажей и сюжет, главное — это понять смысл. А ещё он говорил, что талант без тяжёлой работы — ничто. Всегда нужно отдаваться своему любимому делу полностью. А самый главный урок, который он мне дал, заключается в том, что нужно любить, уважать и поддерживать свою семью и, конечно, Родину. Дедушка был большим патриотом.
Внук пишет стихи, занимается музыкой и учится на юридическом факультете и, по привычке, заложенной дедом, много читает. Другой внук артиста — Антон Золотницкий — сегодня работает обозревателем «Известий».
На Ваганьковское кладбище проститься с Алексеем Золотницким пришли не только родные, близкие и друзья, но и фанаты. Да, за интонацией Алексея Золотницкого следил целый фан-клуб, поклонники, увлечённые его низкими обертонами. Многих из них увлекла его работа за кадром в фантастической саге «Вавилон V». Своим тембром он изменил жизнь Олега, который поделился с «Известиями», что с тех пор стал заниматься сохранением и поиском старых плёнок с озвучанием. А значит, ни голос, ни роли Алексея Золотницкого не канут в Лету.