Представитель Калюжного ответил на сообщения о дедовщине в армии

Представитель Глеба Калюжного Григорий Сухов опроверг информацию о проблемах актера во время прохождения службы. Об этом пишет РЕН ТВ.
«Это фейк, потому что Глеб служит достойно, без происшествий… Служит как все, все в порядке у него. Без каких-либо инцидентов, все в штатном режиме», — заявил Сухов.
Ранее в СМИ появились сообщения о конфликтах Калюжного с сослуживцами в Семёновском полку. По неподтверждённым данным, актёру якобы угрожали физической расправой из-за его «привелегий».
Глеб Калюжный отправился в армию 27 мая 2025 года. После завершения службы актёр планирует заняться кинопроизводством и организацией музыкального тура.
