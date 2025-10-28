Читать лекции, принимать экзамены. Областная прокуратура и ВГУ подписали соглашение о сотрудничестве

28 октября, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области и Витебский государственный университет имени П. М. Машерова (ВГУ) в рамках соглашения о сотрудничестве углубят взаимодействие в практико-ориентированной подготовке кадров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ВГУ.
В вузе прошел семинар «Актуальные вопросы правоприменительной практики и подготовки юридических кадров: пути совершенствования», на котором и было подписано соглашение. Стороны выступили с докладами на заданную тематику, студенты ближе познакомились с функциями, возложенными на прокуратуру, порядком поступления на службу и ее прохождения в соответствующих органах.
Прокурор Витебской области Андрей Скурат отметил, что вуз стал кузницей кадров для ведомства, а потому назрела необходимость углубить двустороннее сотрудничество. «Более 30% личного состава, который проходит службу в органах прокуратуры Витебской области, состоит из числа выпускников юридического факультета нашего витебского университета. Это значительная цифры. Это костяк нашей прокурорской службы. К сожалению, локальной правовой основы под тем сотрудничеством, которое налажено на сегодня, не существовало. И мы вышли на этап договора о сотрудничестве. Уверен, что это будет отправной точкой и хорошим драйвером, чтобы в дальнейшем укрепить наше сотрудничество. Прокурорские работники смогут принимать участие в работе экзаменационных комиссий, работать на юридическом факультете и читать лекции, вести практические и факультативные занятия. Делается это в первую очередь для того, чтобы углубить практико-ориентированность образования, которое дается в университете, чтобы вуз смог подготовить наиболее качественного молодого специалиста, а мы — получить работника, который может без проблем влиться в коллектив и дать результаты, которые мы от него ожидаем», — рассказал он.
Андрей Скурат добавил, что благодаря такому сотрудничеству прокуратура сможет дополнительно привлекать студентов и для расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. «Мы получаем определенную помощь от университета, здесь занимаются переводом архивных фондов, которые у нас есть на иностранных языках, но хотелось бы, чтобы дети глубже погрузились в процесс расследования, сами прикоснулись к тем архивным документам, в которых содержатся ужасы, которые перенес белорусский народ во время оккупации. Чтобы они своими глазами увидели, как все происходило на нашей земле. Чтобы они занимались непосредственно сбором информации, в какой-то мере даже ее процессуальным закреплением», — сказал прокурор Витебской области.
Он также отметил, что дипломированные специалисты, которые приходят в прокуратуру из ВГУ, обладают хорошими знаниями, навыками коммуникации.
«Наше сотрудничество в основном развивается в сфере подготовки юридических кадров. Студенты проходят практику в Витебской и районных прокуратурах, трудятся внештатными сотрудниками. Регулярно прокуратура проводит на базе ВГУ научно-практические семинары, диалоговые площадки, научно-практические конференции, где мы обмениваемся результатами наших научных изысканий в различных сферах, в том числе по такому важному вопросу, как расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа», — поделилась декан юрфака ВГУ Виолетта Козловская, говоря о необходимости сближения ведомства и вуза в деле подготовки квалифицированных кадров.
Обе стороны подчеркнули, что разработанная дорожная карта позволит увеличить как количественные, так и качественные показатели сотрудничества. -0-