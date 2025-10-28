Читать лекции, принимать экзамены. Областная прокуратура и ВГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Прокурор Витебской области Андрей Скурат отметил, что вуз стал кузницей кадров для ведомства, а потому назрела необходимость углубить двустороннее сотрудничество. «Более 30% личного состава, который проходит службу в органах прокуратуры Витебской области, состоит из числа выпускников юридического факультета нашего витебского университета. Это значительная цифры. Это костяк нашей прокурорской службы. К сожалению, локальной правовой основы под тем сотрудничеством, которое налажено на сегодня, не существовало. И мы вышли на этап договора о сотрудничестве. Уверен, что это будет отправной точкой и хорошим драйвером, чтобы в дальнейшем укрепить наше сотрудничество. Прокурорские работники смогут принимать участие в работе экзаменационных комиссий, работать на юридическом факультете и читать лекции, вести практические и факультативные занятия. Делается это в первую очередь для того, чтобы углубить практико-ориентированность образования, которое дается в университете, чтобы вуз смог подготовить наиболее качественного молодого специалиста, а мы — получить работника, который может без проблем влиться в коллектив и дать результаты, которые мы от него ожидаем», — рассказал он.