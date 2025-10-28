В селе Богучаны в Красноярском крае благоустроили набережную

Теперь у жителей села появилось современное общественное пространство для прогулок и отдыха. Вдоль берега Ангары проложили закольцованные дорожки из брусчатки и асфальта, установили новые светильники, скамейки и качели. Для любителей спорта оборудовали площадку с тренажерами, доступными в том числе и для маломобильных граждан.