В селе Богучаны в Красноярском крае благоустроили набережную

Набережная с видом на реку Ангару открылась в селе Богучаны Красноярского края после благоустройства, которое провели в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства региона.
Теперь у жителей села появилось современное общественное пространство для прогулок и отдыха. Вдоль берега Ангары проложили закольцованные дорожки из брусчатки и асфальта, установили новые светильники, скамейки и качели. Для любителей спорта оборудовали площадку с тренажерами, доступными в том числе и для маломобильных граждан.
Специалисты обустроили событийную площадь для проведения праздников и установки новогодней елки. По просьбам местных жителей появилась специальная зона для фотосессий с объемными арт-объектами, изображающими фигуры, которые символизируют реки Ангару и Енисей, а также другими коваными скульптурами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.