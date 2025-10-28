Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов провёл последние дни в коме

В 2025 году Попов сообщил плохую новость своим поклонникам, недуг вернулся. Он прошел курс химиотерапии, пил дорогостоящие препараты, но ничего не помогало. Семья открыла сбор средств на лечение Романа, а также супруга выставила на продажу дом, чтобы оплатить лечение. Но медицина оказалась бессильна. У Попова остались три несовершеннолетние дочери и безутешная жена, с которой он прожил 20 лет в счастливом браке.