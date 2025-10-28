Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов провёл последние дни в коме

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов в последние дни находился в коме в крайне тяжелом состоянии. Об этом стало известно из информации в Telegram-канале Mash.
Отмечается, что у актера случился приступ, позже его доставили в больницу, он уже был без сознания. Попова разместили в реанимации и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спустя две недели артист скончался. О смерти Попова стало известно 28 октября 2025 года.
Журналисты KP.RU выяснили, что перед смертью Роман Попов почти ослеп и частично оглох. Актер начал лечение от злокачественной опухоли мозга в 2018 году. У него обнаружили астроцитому третьей степени, вслед за чем он перенес сложную операцию, которую проводили в Германии, и до 2021 года проходил курс терапии, пока болезнь не начала отступать.
В 2025 году Попов сообщил плохую новость своим поклонникам, недуг вернулся. Он прошел курс химиотерапии, пил дорогостоящие препараты, но ничего не помогало. Семья открыла сбор средств на лечение Романа, а также супруга выставила на продажу дом, чтобы оплатить лечение. Но медицина оказалась бессильна. У Попова остались три несовершеннолетние дочери и безутешная жена, с которой он прожил 20 лет в счастливом браке.
