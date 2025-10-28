Ричмонд
Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером 28 октября

Жителей городов и районов Дона предупредили воздушной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 октября в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило в приложении управления МЧС.

— Объявлена беспилотная опасность, — информирует экстренная служба.

Всем советуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, 28 октября предупреждение об угрозе БПЛА также действовало с 9:43 до 10:18 утра.

