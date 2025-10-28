Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером 28 октября

Вечером 28 октября в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило в приложении управления МЧС.
— Объявлена беспилотная опасность, — информирует экстренная служба.
Всем советуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, 28 октября предупреждение об угрозе БПЛА также действовало с 9:43 до 10:18 утра.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше