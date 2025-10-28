Подмосковные фигуристы завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях

Воспитанники подмосковных школ фигурного катания взяли 3 награды на всероссийских соревнованиях среди юниоров «Звезды Магнитки», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Московской области. Турнир прошел в Магнитогорске в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Наиболее успешно представители региона выступили в танцах на льду, где весь пьедестал почета разделили пары из Московской области и Москвы. Золотые медали завоевали представители училища олимпийского резерва № 1 из Краснознаменска Мария Фефелова и Артем Валов. Бронзу в этой же дисциплине завоевали и воспитанники краснознаменского училища Полина Тихонова и Матвей Лысов. Второе место досталось дуэту из Москвы.
Еще одну бронзовую медаль в копилку спортивных наград Подмосковья принес учащийся академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и того же училища олимпийского резерва № 1 Михаил Алексахин. Он стал третьим в соревнованиях юниоров-одиночников. Первое и второе места в этой категории заняли москвичи.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.