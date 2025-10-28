Подмосковные фигуристы завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях

Наиболее успешно представители региона выступили в танцах на льду, где весь пьедестал почета разделили пары из Московской области и Москвы. Золотые медали завоевали представители училища олимпийского резерва № 1 из Краснознаменска Мария Фефелова и Артем Валов. Бронзу в этой же дисциплине завоевали и воспитанники краснознаменского училища Полина Тихонова и Матвей Лысов. Второе место досталось дуэту из Москвы.