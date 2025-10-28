Рестораны Архангельской области присоединятся к фестивалю русской кухни

Предприятия общественного питания Архангельской области примут участие в первом Всероссийском фестивале русской кухни, который пройдет с 4 по 9 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Мероприятие организовано в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Рестораны и кафе региона предложат гостям специализированное меню с блюдами традиционной русской кухни. В их числе — студень, квашеная капуста с клюквой, гурьевская каша, мясо по-орловски, блины с брусникой и толокном, рыбная солянка из судака, а также северные специалитеты: шаньги, курники, рыбники и калитки.
«Участие Архангельской области во Всероссийском фестивале русской кухни способствует сохранению традиций и одновременно создает условия для продвижения региональных кулинарных особенностей и развития местной сферы общественного питания», — отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.
К фестивалю присоединятся и образовательные учреждения области, где пройдут тематические уроки, викторины и конкурсы, посвященные русским кулинарным традициям.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.