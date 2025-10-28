Производитель фильтров в Подмосковье внедрит бережливые технологии

Для внедрения улучшений на предприятии выбрали процесс производства фильтра тонкой очистки. Теперь в компании собираются начать использовать в работе такую бережливую технологию, как система 5С. Это позволит усовершенствовать проводимые на заводе производственные операции. За счет внедрения улучшений в компании рассчитывают увеличить выработку почти на 12%.