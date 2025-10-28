Производитель фильтров в Подмосковье внедрит бережливые технологии

Сотрудники подмосковной компании «ЕМВ Фильтртехник Рус», занимающейся изготовлением фильтров, подвели итоги первого этапа участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В компании выявили проблемные участки работы и составили план оптимизации, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Для внедрения улучшений на предприятии выбрали процесс производства фильтра тонкой очистки. Теперь в компании собираются начать использовать в работе такую бережливую технологию, как система 5С. Это позволит усовершенствовать проводимые на заводе производственные операции. За счет внедрения улучшений в компании рассчитывают увеличить выработку почти на 12%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.