Российский космонавт снял, как его коллеги в открытом космосе «наводят чистоту» на МКС

Российский космонавт снял, как его коллеги в открытом космосе «наводят чистоту» на МКС — очищают иллюминатор модуля «Наука». Эксклюзивные кадры «Роскосмоса» оказались в распоряжении Life.ru.

Также в «Роскосмосе» сообщили, что космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий покинули борт МКС для выполнения работ в открытом космосе. В течение 6 часов 28 минут они занимались установкой блоков импульсного плазменного инжектора на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Для этой миссии были задействованы скафандры нового поколения «Орлан-МКС», оснащенные системой телеметрического контроля. Данный инжектор призван исследовать, как спутники воздействуют на ионосферу Земли.

Ранее российский космонавт Олег Платонов запечатлел пирамиду Хеопса с замечательного ракурса — с МКС. Снимок опубликован в телеграм-канале «Роскосмоса».

