В перинатальный центр Ульяновска поступило новое оборудование

Новое оборудование для новорожденных поступило в перинатальный центр Ульяновской областной клинической больницы по нацпроекту «Семья», сообщили в Минздраве Ульяновской области.
Среди полученных аппаратов — современные инкубаторы со встроенными весами, аппараты искусственной вентиляции легких, передвижной цифровой рентген-аппарат и фетальные мониторы. Техника позволит оказывать медицинскую помощь на более качественном уровне.
«Благодаря новому оборудованию лечебный процесс значительно упрощается. Например, в новые кювезы уже встроены весы, и нет необходимости перемещать малыша. Рентген-аппарат свободно перемещается, и теперь исследования можно проводить, не покидая палаты», — отметила и. о. заместителя главного врача по акушерству и гинекологии больницы Лариса Маршанина.
В ближайшее время учреждение ожидает поставку дополнительной техники: переносных УЗИ-аппаратов, операционного стола, открытых реанимационных систем для новорожденных и функциональных кроватей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.