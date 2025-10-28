ВМС Мексики ищут выживших после удара США по катерам с наркотиками

Военно-морские силы Мексики ищут выживших после после очередного удара США по катерам с наркоторговцами в Тихом океане, передает пресс-служба ВМС республики в соцсетях.
«Во исполнение Международной конвенции по охране человеческой жизни на море и по запросу Береговой охраны США ВМС Мексики проводят поисково-спасательную операцию в акватории более чем в 400 морских милях к юго-западу от Акапулько с целью защиты человеческой жизни на море», — следует из публикации.
Уточняется, что поисково-спасательную операцию проводят с задействованием океанского патрульного корабля и морского патрульного самолета.
Напомним, ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море.