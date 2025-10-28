ВМС Мексики ищут выживших после удара США по катерам с наркотиками

«Во исполнение Международной конвенции по охране человеческой жизни на море и по запросу Береговой охраны США ВМС Мексики проводят поисково-спасательную операцию в акватории более чем в 400 морских милях к юго-западу от Акапулько с целью защиты человеческой жизни на море», — следует из публикации.