Более 3 тыс. вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Новосибирске

Крупная ярмарка вакансий прошла в Новосибирске в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». На ней соискателям презентовали свыше 3 тысяч вариантов трудоустройства, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В ярмарке приняли участие представители более чем 20 ведущих предприятий Новосибирской области. Вакансии рассматривали около 2 тысяч соискателей. Среди работодателей были представлены, например, Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, «Ростелеком», Новосибирский метрополитен, медицинский центр имени Мешалкина.
Соискатели могли подобрать для себя удобный вариант трудоустройства в одной из сфер: промышленной, энергетической, научной, цифровой, транспортной или медицинской. А на площадке карьерного консультирования специалисты помогали желающим с составлением резюме. Также они давали советы по поиску работы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.