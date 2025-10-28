«Здесь нет пафоса, перьев и страз, а все родное и душевное». Артисты о фестивале «Золотой шлягер»

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве дали старт международному музыкальному фестивалю «Золотой шлягер — 2025». Артисты поделились с журналистами воспоминаниями, планами и рассказали, почему фестиваль остается любимым у зрителей, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко: фестиваль «Золотой шлягер — 2025» набирает мощь и расширяет круг преданных поклонников.
Уроженка Могилева, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева назвала «Золотой шлягер» отправной точкой в своей карьере. «Именно здесь я получила первый приз на конкурсе молодых исполнителей. Я надеюсь, что не только фестиваль будет жить, но и конкурс молодых талантов, — отметила она. — Нам все нужно возрождать — все лучшее, что у нас есть».
Музыкальная магия. Министр культуры рассказал о секрете популярности «Золотого шлягера» Исаченко на открытии «Золотого шлягера»: это бренд не только региона, но и всей Беларуси.
Фестиваль объединяет поколения. «Песни, которые мы поем на протяжении многих лет, — поют наши дети, пели родители и бабушки. Это еще больше нас объединяет», — считает заслуженная артистка Беларуси Жанет. «На “Золотом шлягере” нет пафоса, перьев и страз. Здесь все родное, душевное, и в этом его секрет», — подчеркнула певица.
Заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко считает, что «Золотой шлягер» — это не просто фестиваль, а ностальгия и возвращение к истокам. Певица впервые участвовала в фестивале в 2003 году вместе с Василием Раинчиком, и сегодня они снова выступят вместе — под рояль, это будет камерное выступление.
Секрет популярности фестиваля — в искренности, подчеркивает заслуженный артист Российской Федерации Алексей Глызин. «Если это делается от души, если мелодия, гармония, исполнение, стихи и музыка написаны по-настоящему талантливо, это живет много лет», — отметил он.
По словам артиста, «Золотой шлягер» заслуживает международного признания. «Пусть его смотрят и приезжают люди со всего континента. Вьетнамцы, китайцы, малазийцы, американцы, немцы, якуты — все, кто любит музыку, Беларусь и традиции страны. Здесь вас всегда ждут с распростертыми руками, а самое главное — вам здесь всегда рады», — сказал Алексей Глызин. -0-
Фото Олега Фойницкого.