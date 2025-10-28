«Здесь нет пафоса, перьев и страз, а все родное и душевное». Артисты о фестивале «Золотой шлягер»

Уроженка Могилева, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева назвала «Золотой шлягер» отправной точкой в своей карьере. «Именно здесь я получила первый приз на конкурсе молодых исполнителей. Я надеюсь, что не только фестиваль будет жить, но и конкурс молодых талантов, — отметила она. — Нам все нужно возрождать — все лучшее, что у нас есть».