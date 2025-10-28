Малышева пожаловалась на поклонников, задающих вопросы про дефекацию

Врач и телеведущая Елена Малышева пожаловалась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале на поклонников, которые обращаются к ней с вопросами о дефекации.
— Я иногда иду, и мне говорят: «Ой, Елена Малышева! Вот я сегодня не покакала, это что?» И я должна сказать: «Это то!», — поделилась врач.
Малышева подчеркнула, что не может установить диагноз незнакомому человеку без предварительной диагностики.
— Мы не бабки-гадалки, и в этом случае нужно обследоваться, — заявила она.
Ранее Малышева призналась в эфире той же программы, что ее шокировала интимная процедура в санатории Минеральных Вод. Телеведущая рассказала, что процедура была связана с тампонами из лечебной грязи. Врач попыталась выяснить ее смысл, но не получила ясного ответа, добавив, что в тот момент тампон уже «затолкали кому-то».
Кроме того, Малышева перечислила тревожные признаки, которые требуют срочного обращения к специалисту при насморке. Она призвала идти к врачу, если насморк длится больше недели. Кроме того, во время насморка стоит обратить внимание и на шейные лимфоузлы.