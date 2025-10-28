В Москве накрыли схему мошенников с 30 онлайн-двойниками магазинов

В Москве полиция пресекла работу 30 онлайн-двойников магазинов известных брендов, мошенники устраивали агрессивны маркетинг и выводили свои сайты в топовые позиции в поисковой системе. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин на пресс-конференции «Противодействие дропперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты» в столице.