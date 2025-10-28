В Москве накрыли схему мошенников с 30 онлайн-двойниками магазинов

«На территории Северо-западного округа сотрудники подразделения фактически выявили большую схему, когда было создано почти 30 магазинов-двойников различных известных брендов», — отметил он.
По его словам, сейчас подозреваемых начали привлекать к ответственности, а их преступная деятельность с сайтами-двойниками блокируется в целях безопасности.
Ранее сообщалось, что злоумышленники нашли новый способ обмана пользователей мессенджеров с использованием взломанных аккаунтов для распространения вредоносных программ, замаскированных под видеоролики. Схема выглядит следующим образом: жертва получает от имени знакомого сообщение, содержащее ссылку на «интересное» видео. Однако при открытии этого файла на мобильное устройство незаметно устанавливается программа, обеспечивающая удалённый доступ к банковскому приложению.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.