Аэропорт Пулково наказали рублем за перелом у пассажирки

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, пассажирка 23 ноября прошлого года прилетела в Петербург из Тюмени. Во время высадки она поскользнулась на ступенях пассажирского трапа и упала. Находившиеся рядом сотрудники никак не отреагировали на это, для Кормильцевой не обратились за помощью медиков.