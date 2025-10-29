Ричмонд
Аэропорт Пулково наказали рублем за перелом у пассажирки

Московский районный суд Санкт-Петербурга обязал ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» возместить Алене Кормильцевой расходы на лечение после перелома в размере 75 тыс. рублей. Компания также должна выплатить материальный ущерб — 100 тыс. рублей, хотя пострадавшая изначально запросила миллион.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, пассажирка 23 ноября прошлого года прилетела в Петербург из Тюмени. Во время высадки она поскользнулась на ступенях пассажирского трапа и упала. Находившиеся рядом сотрудники никак не отреагировали на это, для Кормильцевой не обратились за помощью медиков.

Уже в больнице у нее диагностировали перелом. За травму пассажирка просила взыскать с управляющей компании миллион рублей, расходы на лечение, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Суд удовлетворил требования истца не полностью.