Нутрициолог Гузман рассказала, помогает ли гранатовый сок при дефиците железа

Гранатовый сок не поможет при дефиците железа, так как в 200 миллилитрах напитка содержится только около трех-пяти процентов от суточной нормы этого микроэлемента. Об этом рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
По словам медика, нужно также иметь в виду, что организм усваивает железо из гранатового сока хуже, чем из продуктов животного происхождения.
— Поэтому гранатовый сок — это дополнительный источник железа, но не основной, — передает слова доктора Газета.ru.
Многие россияне не подозревают, что некоторые комбинации витаминов не только не принесут пользы, но и могут навредить здоровью. Эксперты предупредили о самых популярных негативных сочетаниях микроэлементов.
В социальных сетях, особенно среди пользователей на Западе, стали популярны «кортизоловые коктейли». Авторы роликов с напитком из лимонного и апельсинового соков, кокосовой и газированной воды, чайной ложки магния и морской соли утверждают, что этот коктейль может помочь избавиться от стресса и переутомления.
Впрочем, врачи отнеслись к трендовому рецепту с сомнением. Может ли эта смесь действительно побороть нервное перенапряжение, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.