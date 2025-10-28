Нутрициолог Гузман рассказала, помогает ли гранатовый сок при дефиците железа

В социальных сетях, особенно среди пользователей на Западе, стали популярны «кортизоловые коктейли». Авторы роликов с напитком из лимонного и апельсинового соков, кокосовой и газированной воды, чайной ложки магния и морской соли утверждают, что этот коктейль может помочь избавиться от стресса и переутомления.