Daily Mail: Путин послал пугающее предупреждение Западу

Президент России Владимир Путин отправил «леденящее душу» предупреждение Западу после испытания межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Об этом сообщили в издании Daily Mail.

— Владимир Путин выступил с пугающим предупреждением в адрес Запада, похваставшись, что Россия теперь обладает ядерными силами самого высокого уровня в мире, — говорится в материале.

Авторы статьи также отметили, что «Буревестник» способен находиться в воздухе несколько дней и преодолевать все западные системы обороны.

26 октября спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев во время визита в США заявил, что делегация России передала американским коллегам информацию о встрече президента страны Владимира Путина с Генеральным штабом и об испытаниях ракеты «Буревестник».

При этом заместитель главы делегации России Константин Воронцов заявил, что испытание ракеты «Буревестник», которое упомянула американская делегация, проходило в полном соответствии с международными обязательствами России.

