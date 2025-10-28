«Беловежскую пущу» выучил наизусть, остался в восторге от драников и обязательно вернется: итальянец о Беларуси

Риккардо приезжает в Беларусь уже второй год. На вопрос, вернется ли он сюда снова, отвечает без колебаний: «Конечно, я вернусь! К счастью, я часто приезжаю сюда. В этом году у нас было много концертов, и мне очень нравится возвращаться в Беларусь. Люди меня очень любят, я тоже их люблю, мне нравится культура. Так что я всегда рад возвращаться сюда».