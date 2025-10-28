«Беловежскую пущу» выучил наизусть, остался в восторге от драников и обязательно вернется: итальянец о Беларуси

В Могилевской гимназии-колледже искусств имени Евгения Глебова состоялся концерт-урок с элементами мастер-класса итальянского певца Риккардо Форези. Концерт стал частью программы фестиваля «Золотой шлягер — 2025». Корреспонденты БЕЛТА пообщались с гостем из Италии и узнали, почему он возвращается в Беларусь.
«Прежде всего я рад быть здесь».
Возможность поговорить с Риккардо Форези представилась журналистам перед его выступлением. Он поделился своими эмоциями и рассказал, что ждет от зрителей. «Прежде всего, я рад быть здесь. Рад, что могу передать молодым свой опыт и мотивацию. Для меня это самая красивая и важная часть визита в гимназию-колледж», — сказал он с той искренностью, которая, кажется, и делает его таким желанным гостем.
«Соприкосновение двух культур рождает будущее».
Концерт-урок стал не просто исполнением песен, а диалогом культур. Вместе с художественным руководителем оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова Могилевской областной филармонии, главным дирижером Денисом Черта музыканты отобрали композиции, которые «символизируют и транслируют итальянскую культуру». Но итальянская классика зазвучала не в изоляции — она переплелась с белорусской душой.
«Я буду петь одну песню на русском, — с гордостью сообщил Риккардо. — Я очень люблю традиции, потому что они ведут к восстановлению и продолжению. Сегодня я привез сюда итальянскую культуру. Соприкосновение двух культур рождает будущее, которое мы дарим людям».
«Это был огромный мотив для меня».
Для аудитории этот день стал не просто концертом, а настоящим уроком жизни. Риккардо рассказал, как учился в консерватории в Италии, как в юности наблюдал за выступлениями великих мастеров и как это вдохновляло его расти.
«Это был огромный мотив для меня — видеть, как виртуозы играют, как они дышат музыкой. Именно это подталкивало меня учиться, развиваться и не останавливаться», — поделился он.
«Особенно драники!».
Разговор шел не только о высоком искусстве — не обошлось и без земных радостей. «Качество еды у вас всегда хорошее. Белорусская кухня мне очень нравится. Особенно драники! — признался итальянец. — Мне нравится пробовать что-то новое, но должен сказать — белорусская кухня оставила особое впечатление».
«Я выучил песню “Беловежская пуща”.
А как насчет белорусской музыки? Оказалось, и тут у Риккардо есть фаворит. «Я очень люблю слушать группу “Песняры”. Выучил их песню “Беловежская пуща” — она моя любимая. Часто слушаю ее в путешествиях, в такси и даже по радио. В Беларуси есть много красивых песен», — сказал он.
«В зоне комфорта нет роста».
Также итальянец поделился и секретом успеха. «Самый главный — это просыпаться каждый день и петь, это номер один, — улыбнулся Форези. — Второй — постоянно учиться. Иметь внутри желание, внутренний драйв к росту. И самое главное — не оставаться в зоне комфорта. Только выходя за ее пределы, ты расширяешь свои возможности. Потому что в зоне комфорта нет роста».
«Конечно, я вернусь!».
Риккардо приезжает в Беларусь уже второй год. На вопрос, вернется ли он сюда снова, отвечает без колебаний: «Конечно, я вернусь! К счастью, я часто приезжаю сюда. В этом году у нас было много концертов, и мне очень нравится возвращаться в Беларусь. Люди меня очень любят, я тоже их люблю, мне нравится культура. Так что я всегда рад возвращаться сюда».
«Музыка идет от сердца к сердцу».
Денис Черта подтвердил: работа с Риккардо — это не просто сотрудничество, а настоящий творческий обмен. «У нас уже довольно давняя дружба. Если есть сложности, они легко преодолеваются, когда работаешь с талантливыми людьми. Буквально вчера на репетиции я сказал: “Вот здесь надо бы сделать так”. Сегодня — уже готово. Они схватывают все на лету», — рассказал он.
По словам главного дирижера, репертуар согласовывается совместно: итальянцы предлагают композиции, белорусские аранжировщики адаптируют их под народные инструменты.
«Это обмен опытом, мастерством, даже шутками. И даже то, что они не говорят по-русски, не мешает работать вместе. Музыка объединяет, она идет прямо от сердца к сердцу — и все становится понятно», — подчеркнул Денис Черта.
Татьяна СЕЛЕДЦОВА,
фото Олега ФОЙНИЦКОГО,
БЕЛТА. -0-