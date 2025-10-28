Ричмонд
Исторические города затопило во Вьетнаме, эвакуированы 40 тысяч туристов

Исторические города в центральной части Вьетнама ушли под воду из-за аномальных дождей, которые спровоцировали наводнения и оползни. Оказались повреждены не только сельскохозяйственные угодья, но и достопримечательности.

Представители местных отелей приняли решение оперативно эвакуировать туристов в другие гостиницы за пределами зоны затопления ради их безопасности. Так, это затронуло около 40 тысяч путешественников.

— По мнению экспертов, глобальное потепление делает тропические штормы более сильными и влажными. Дело в том, что более теплые океаны обеспечивают их большим количеством топлива, провоцируя более интенсивные ветра, более обильные осадки и меняющиеся модели осадков по всей Восточной Азии, — передает агентство Assosiated Press.

Еще в начале октября тайфун «Матмо» достиг побережья городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 42 метров в секунду. Власти эвакуировали около 300 тысяч человек.

Ранее сильнейший шторм, обрушившийся на Таиланд, привел к тому, что российские туристы остались без электроснабжения. Особенно сильно пострадал остров Пхукет, где ураганные ветры срывали крыши и ломали деревья.