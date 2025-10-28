Исторические города затопило во Вьетнаме, эвакуированы 40 тысяч туристов

— По мнению экспертов, глобальное потепление делает тропические штормы более сильными и влажными. Дело в том, что более теплые океаны обеспечивают их большим количеством топлива, провоцируя более интенсивные ветра, более обильные осадки и меняющиеся модели осадков по всей Восточной Азии, — передает агентство Assosiated Press.