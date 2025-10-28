В Думе предложили освободить детей русскоязычных мигрантов от экзамена

Порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка утвердили в марте 2025 года, сам же экзамен начали проводить с апреля. Он проводится по годам обучения. Дети, поступающие в первый класс, должны показать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание частотной лексики, умение называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. Со второго класса потребуются начальные навыки чтения и письма. С каждым классом требуемый уровень умений повышается.