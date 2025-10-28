Ричмонд
Девять многоэтажек Таганрога временно остались без тепла из-за порывов на сетях

Жители некоторых многоквартирных домов в Таганроге остаются без отопления.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге из-за порывов на сетях девять многоквартирных домов временно остались без тепла. Об этом вечером 28 октября в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

— За сутки аварийные бригады МУП «Городское хозяйство» выполнили большой объем работ на сетях, где произошли порывы, — отметила Светлана Камбулова.

Также, по словам главы Таганрога, к концу дня в работе по запуску теплоснабжения остаются еще 12 домов, в том числе пять домов от котельной на улице Александровской. Запуск указанной котельной перенесли на 31 октября. Продолжаются наладочные работы.

