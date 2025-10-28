Microsoft заключила новую сделку с разработчиком ChatGPT OpenAI на $135 млрд

Ранее KP.RU сообщил, что компания Microsoft с 15 мая отключила от своих сервисов половину организаций из России. Но в РФ увидели в этом не вызов, а море возможностей для отечественного IT-бизнеса. Российские разработчики планируют вовремя занять освободившуюся нишу.