Microsoft заключила новую сделку с разработчиком ChatGPT OpenAI на $135 млрд

Microsoft получит более 20% акций ChatGPT OpenAI.

Источник: Комсомольская правда

Корпорация Microsoft и разработчик ChatGPT OpenAI заключили новое долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в корпорации Microsoft.

В рамках достигнутого соглашения, коммерческое подразделение OpenAI будет реорганизовано в общественно полезную корпорацию. Кроме того, планируется проведение рекапитализации. По результатам проведенной сделки Microsoft получит более 20% акций компании OpenAI, что эквивалентно $135 млрд. Кроме того, соглашение закрепит ключевые моменты, которые гарантируют успех сделки.

Ранее KP.RU сообщил, что компания Microsoft с 15 мая отключила от своих сервисов половину организаций из России. Но в РФ увидели в этом не вызов, а море возможностей для отечественного IT-бизнеса. Российские разработчики планируют вовремя занять освободившуюся нишу.