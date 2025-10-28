Ричмонд
Госдума одобрила закон об освобождении от платы за капремонт нежилых домов по реновации

Хозяева нежилых помещений в многоквартирных домах, которые входят в программу реновации, больше не должны платить за капитальный ремонт общего имущества. Государственная дума во вторник, 28 октября, приняла соответствующий закон во II и III чтениях.

Изменения вносятся в закон «О статусе столицы Российской Федерации». Ранее собственники квартир в домах, попавших в программу реновации, уже были освобождены от уплаты взносов на капремонт. Средства, которые они успели внести до включения дома в программу, направляются на нужды реновации.

Однако законодательно не было четко определено, должны ли владельцы нежилых помещений участвовать в платежах за капремонт. Новый закон устраняет эту неопределенность, позволяя им также не уплачивать взносы и обеспечивая равные права с собственниками квартир в рамках программы реновации, говорится в документе.

В России могут ввести уголовную ответственность за подделку протоколов общего собрания собственников многоквартирных домов, вплоть до реального лишения свободы. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина сообщила, что подделка таких документов приравнена к подделке официальных бумаг и наказывается лишением свободы на срок до двух лет.