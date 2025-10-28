Почти 380 человек стали почетными донорами в Подмосковье с начала года

В ведомстве напомнили, что стать донором может любой человек старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией, непосредственно в учреждении службы крови перед кроводачей. Для того чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов.