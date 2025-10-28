Почти 380 человек стали почетными донорами в Подмосковье с начала года

«В Подмосковье проживают множество ответственных и отзывчивых людей, регулярно сдающих кровь и ее компоненты. Важно отметить, что большая часть доноров делает это на безвозмездной основе. С начала года в регионе звание “Почетный донор России” получили 379 человек», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.
В ведомстве напомнили, что стать донором может любой человек старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией, непосредственно в учреждении службы крови перед кроводачей. Для того чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов.
В министерстве уточнили, что для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных и без записи на цельную кровь с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, д. 37а.