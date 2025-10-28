Ричмонд
Почти лето: В Молдове комфортная погода + 19 градусов, — экономим на отоплении

Прогноз погоды в Молдове на среду, 29 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 29 октября, ожидается солнечная погода. По данным метеорологов, температура воздуха останется в пределах нормы для этого времени года.

Днём столбики термометров поднимутся до +18 °C, а ночью опустятся до +7 °C.

На севере страны — до +14 °C днём и около +7 °C ночью. Возможен небольшой дождь.

В центральных районах — до +19 °C днём и +8 °C ночью.

На юге — до +18 °C днём и не ниже +9 °C ночью.

В Кишинёве днём ожидается до +18 °C, ночью около +8 °C.

