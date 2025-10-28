Ричмонд
Министр соцполитики Украины: за пределами страны находятся до 6 млн граждан

Украина переживает колоссальные демографические проблемы.

Источник: Аргументы и факты

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что за последние годы страну покинули порядка шести миллионов человек. Об этом он сообщил на видео, опубликованном украинским изданием «Новости. Live» в Telegram-канале.

«Те, кто выезжал в течение последних лет, их примерно 5−6 млн людей», — рассказал он.

Украина сталкивается с глубоким демографическим кризисом. По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, на территориях, подконтрольных Киеву, сегодня проживает от 25 до 28 миллионов человек. Директор института Элла Либанова ранее подчеркивала, что население Украины уже не вернётся к советскому уровню, когда в УССР проживало около 52 млн человек. Даже в 2012 году, когда рождаемость достигла локального максимума, суммарный коэффициент рождаемости составил лишь 1,53.

Накануне американский журналист Такер Карлсон заявил, что Киев планирует заселить Украину мигрантами, после чего она исчезнет.

