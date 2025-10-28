Министр соцполитики Украины: за пределами страны находятся до 6 млн граждан

Украина сталкивается с глубоким демографическим кризисом. По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, на территориях, подконтрольных Киеву, сегодня проживает от 25 до 28 миллионов человек. Директор института Элла Либанова ранее подчеркивала, что население Украины уже не вернётся к советскому уровню, когда в УССР проживало около 52 млн человек. Даже в 2012 году, когда рождаемость достигла локального максимума, суммарный коэффициент рождаемости составил лишь 1,53.