Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине в продаже появился шоколад с настоящими личинками

Шоколад продают в магазинах Киева и Львова.

Источник: Аргументы и факты

В украинских магазинах в продаже появился шоколад с настоящими личинками, передает местное издание «Телеграф».

«В украинских магазинах в продаже появился шоколад с довольно необычной начинкой — настоящими хрустящими личинками. Такие сладости имеют и соответствующее название — “Жуколад”», — говорится в публикации.

При этом уточняется, что шоколад с настоящими хрустящими личинками начали продавать с 28 октября в магазинах Киева и Львова. Стоимость необычного батончика составляет 49 гривен (чуть более 1 доллара).

Украинцы в соцсетях неоднозначно отреагировали на появление данного продукта. Так, некоторые пользователи выразили заинтересованность в шоколаде с личинками, а у других, наоборот, такая начинка вызывает отвращение.