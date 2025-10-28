На Украине в продаже появился шоколад с настоящими личинками

В украинских магазинах в продаже появился шоколад с настоящими личинками, передает местное издание «Телеграф».
«В украинских магазинах в продаже появился шоколад с довольно необычной начинкой — настоящими хрустящими личинками. Такие сладости имеют и соответствующее название — “Жуколад”», — говорится в публикации.
При этом уточняется, что шоколад с настоящими хрустящими личинками начали продавать с 28 октября в магазинах Киева и Львова. Стоимость необычного батончика составляет 49 гривен (чуть более 1 доллара).
Украинцы в соцсетях неоднозначно отреагировали на появление данного продукта. Так, некоторые пользователи выразили заинтересованность в шоколаде с личинками, а у других, наоборот, такая начинка вызывает отвращение.