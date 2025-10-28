«Хотим подпевать и даже танцевать». С каким настроением пришли зрители на «Золотой шлягер» в Могилеве

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Масштабный концерт на открытии международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер» собрал в Могилеве зрителей самых разных возрастов, передает корреспондент БЕЛТА.
«Здесь нет пафоса, перьев и страз, а все родное и душевное». Артисты о фестивале «Золотой шлягер».
Вместе с коллегами из Дрибинского района на концерт приехала Ольга Сентюрова. Женщина поделилась, что коллектив у них очень дружный, вместе они путешествуют по стране, ездят на концерты. «Сегодня будем не только подпевать любимым хитам, но и танцевать! Настроение у всех отличное, ведь это яркое и масштабное шоу, настоящий праздник», — сказала она.
Песни, наполненные жизнью и смыслом, никогда не потеряют актуальности. «Эти песни не забываются. Их любят и поют наши родители, мы слушали их с детства. Поэтому тоже знаем и любим, — отметила Ольга Дерилова из Дрибинского района. — Фестивалю хочется пожелать процветания. Пусть он и дальше продолжается в нашем родном регионе».
С коллегами из Бобруйска на концерт в Могилев приехали Наталья Кричко. Они трудятся на заводе тракторных деталей и агрегатов, а вечер вторника решили провести на классном концерте. «Нас приехало больше 20 человек. Мы очень хотели попасть на концерт, а я особенно. Много о нем слышала, знаю, что ему уже 30 лет, а сегодня вот впервые попала на фестиваль! Долгожданное событие, которое точно навсегда останется в памяти, — поделилась она. — Тут такие звезды, много приезжих гостей. Это что-то удивительное и уникальное».
Вместе с ней на «Золотом шлягере» — Вероника Адамович. «Все песни — в самое сердце. Ведь они знакомые и любимые. Их слушали в моей семье, когда я была ребенком, я слушаю и люблю их теперь, когда сама стала взрослой. Это такая приятная ностальгия, — сказала она. — А еще у этих песен появились новые аранжировки, звучание. И это тоже здорово».
На дворе — дождливый октябрь, а концерт и фестиваль дарят ощущение тепла и счастья каждому зрителю и участнику, считает девушка.
Бобруйчанка Валентина Лапицкая рассказала, почему хиты, исполненные на сцене «Золотого шлягера», не теряют своей актуальности и популярности. «Все самое лучшее всегда остается с нами. Это касается и творчества. Послушайте эти песни — каждой подпевает весь зал. Значит, это лучшее», — считает она.
Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» проходит в Могилевской области с 26 октября по 3 ноября. Программа творческого события насыщенная и разнообразная: концерты, тематические мастер-классы, встречи с исполнителями, спектакли, кинопоказы и выставки. Во время фестиваля задействуют площадки не только областного центра, но и Бобруйска, Кричева. -0-
Фото Олега Фойницкого.