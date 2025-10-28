WP: ураган «Мелисса» оказался мощнее урагана «Катрина»

Ураган «Мелисса» превзошел по уровню интенсивности ураган «Катрина», который в 2005 году стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории США, пишет Washington Post.
«Ураган “Мелисса” обрушился на побережье во вторник днем, ему присвоена пятая категория. Максимальная интенсивность шторма превзошла таковую урагана “Катрина”», — отмечается в материале.
По словам научного сотрудника Бристольского университета Лиэнн Арчер, ураган «Мелисса» может быть «самым разрушительным штормом, который когда-либо обрушивался на Ямайку».
Ранее сообщалось, что власти США эвакуировали около тысячи человек с военно-морской базы из-за урагана «Мелисса».