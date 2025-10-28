Нетаньяху поручил немедленно нанести мощные удары по сектору Газа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести серию мощных ударов по территории сектора Газа. Он пошел на такой шаг после консультаций по безопасности. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства Израиля на странице в социальной сети X.
— Нетаньяху отдал распоряжение военным структурам немедленно нанести мощные удары по сектору Газа, — говорится в сообщении.
Израильская армия 19 октября ударила по Рафаху на юге анклава. По информации СМИ, данное решение было принято из-за того, что боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в анклаве. Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа.
При этом неделей ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончился. По словам главы государства, ХАМАС согласился выполнять предусмотренный мирным планом пункт о разоружении. Действительно ли между Израилем и Палестиной наступил мир, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова.