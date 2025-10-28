Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху поручил немедленно нанести мощные удары по сектору Газа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести серию мощных ударов по территории сектора Газа. Он пошел на такой шаг после консультаций по безопасности. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства Израиля на странице в социальной сети X.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести серию мощных ударов по территории сектора Газа. Он пошел на такой шаг после консультаций по безопасности. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства Израиля на странице в социальной сети X.

— Нетаньяху отдал распоряжение военным структурам немедленно нанести мощные удары по сектору Газа, — говорится в сообщении.

Израильская армия 19 октября ударила по Рафаху на юге анклава. По информации СМИ, данное решение было принято из-за того, что боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы в анклаве. Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа.

При этом неделей ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончился. По словам главы государства, ХАМАС согласился выполнять предусмотренный мирным планом пункт о разоружении. Действительно ли между Израилем и Палестиной наступил мир, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше