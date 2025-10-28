Нетаньяху поручил немедленно нанести мощные удары по сектору Газа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести серию мощных ударов по территории сектора Газа. Он пошел на такой шаг после консультаций по безопасности. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства Израиля на странице в социальной сети X.