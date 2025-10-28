В МВД России предупредили о схеме мошенников с обманом от имени налоговой

Мошенники активно пытаются обманывать россиян от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) в конце календарных периодов и перед подачей декларации 3-НДФЛ, используя несколько сценариев. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД РФ.
«Злоумышленники используют эту официальную маску и действуют по нескольким сценариям: звонок из налоговой, где сообщают, что работодатель не передал декларацию, и просят заполнить форму онлайн, одновременно требуя назвать код из СМС для подтверждения», — пишет ведомство.
Также аферисты направляют уведомления о якобы накопившейся задолженности с поддельными номерами горячих линий, заманивая жертв звонками. Кроме того, они используют схемы с «Почтой России» для получения кодов доступа к телефонам и аккаунтам.
МВД советует взаимодействовать с ФНС только через официальный сайт и приложение, что в большинстве случаев достаточно для физических лиц.
