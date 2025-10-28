В МВД России предупредили о схеме мошенников с обманом от имени налоговой

Мошенники активно пытаются обманывать россиян от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) в конце календарных периодов и перед подачей декларации 3-НДФЛ, используя несколько сценариев. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД РФ.