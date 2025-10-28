В Таиланде черная одежда оказалась в дефиците: все из-за случившегося с королевой-матерью

Ранее KP.RU сообщил, что скончалась мать короля Таиланда. Ей было 93 года. В последние несколько лет она постоянно находилась под наблюдением медиков. У королевской особы были проблемы с кровотоком, но и также прогрессировали возрастные изменения организма.