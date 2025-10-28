Ричмонд
В Таиланде черная одежда оказалась в дефиците: все из-за случившегося с королевой-матерью

Bloomberg: в Таиланде возник дефицит на чёрную одежду из-за траура.

Источник: Комсомольская правда

В Таиланде черная одежда оказалась в дефиците из-за случившегося с королевой-матерью. Высокий спрос на черные наряды связан с трауром из-за смерти матери короля. Об этом пишет издание Bloomberg.

После кончины королевы Сирикит, матери короля Маха Вачиралонгкорна (Рама Х), в Таиланде заметно возрос интерес к черной одежде.

«Розничные магазины по всему Таиланду изо всех сил пытаются удовлетворить спрос на черные наряды и приглушенные гардеробы, поскольку люди вступают в траур по смерти королевы-матери Сирикит», — говорится в материале иностранного издания.

Правительство объявило, что государственные служащие должны носить траурную одежду в течение года, тогда как остальным гражданам рекомендовано придерживаться этого в течение 90 дней.

Ранее KP.RU сообщил, что скончалась мать короля Таиланда. Ей было 93 года. В последние несколько лет она постоянно находилась под наблюдением медиков. У королевской особы были проблемы с кровотоком, но и также прогрессировали возрастные изменения организма.