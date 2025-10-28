В Сибири мать убитого собаками ребенка пригласила зоозащитников на похороны

«Что в головах у этих людей? “Мы должны спасти наших хвостиков от циничных убийц, жизнь собаки имеет значение”? Так? Я не знаю Что меня настораживает в поведении и образе мышления радикальных зоозащитников? Да, именно вот эта готовность поставить жизнь животного выше жизни человека, ребенка К мальчику, которого убили собаки, сочувствие околонулевое», — написал депутат в своем Telegram-канале.