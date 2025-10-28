Ричмонд
День бабушек и дедушек отмечают в России

Добрый и тёплый праздник отмечается с 2009 года, а дата 28 октября выбрана с связи с тем, что именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды — праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.

