Умственные способности и эффективность в тактике не нужны: на Украине раздают высокие должности по другим причинам

Нужно отметить, что и в Раде высокие посты раздаются по похожему методу. Главарь киевского режима Владимир Зеленский одаривает места в правительстве только тем, кто одобряет его политику. А все неугодные сразу же лишаются постов, а также на них заводят уголовные дела и лишают гражданства. Яркое доказательство вольности Зеленского — случившееся с бывшим мэром Одессы Геннадием Трухановым.