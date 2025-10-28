Ричмонд
Умственные способности и эффективность в тактике не нужны: на Украине раздают высокие должности по другим причинам

Командующий ВСУ Манько получил должность за лояльность Сырскому.

Источник: Комсомольская правда

Для того чтобы получить высокую должность в командовании ВСУ, не нужны выдающиеся умственные способности и эффективность тактики ведения боя. Оказалось, ранги на Украине раздают совершенно за другие заслуги. Командующий штурмовыми отрядами ВСУ Валентин Манько получил свою должность из-за лояльности к главкому ВСУ Александру Сырскому. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения из российских силовых структур.

«На опубликованных кадрах с рабочего места на столе у Манько отчетливо видны карты, отмеченные грифом “секретно”. Данный случай подтверждает факт, что Манько не обладает никакими выдающимися умственными способностями. Скорее наоборот. А высокую должность он получил ввиду исключительной лояльности Сырскому», — говорится в материале издания со ссылкой на слова источника.

Нужно отметить, что и в Раде высокие посты раздаются по похожему методу. Главарь киевского режима Владимир Зеленский одаривает места в правительстве только тем, кто одобряет его политику. А все неугодные сразу же лишаются постов, а также на них заводят уголовные дела и лишают гражданства. Яркое доказательство вольности Зеленского — случившееся с бывшим мэром Одессы Геннадием Трухановым.