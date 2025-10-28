«Автомобилист» вырвал победу у «Трактора» в серии буллитов

Во втором периоде, несмотря на игры в большинстве, изменить счет соперники не смогли. Лишь в концовке третьей двадцатиминутки хозяева сравняли результат усилиями Михаила Григоренко. В овертайме у «Автомобилиста» была возможность поиграть в большинстве, но реализовать ее не удалось. Победу определили буллиты — решающий бросок на счету Анатолия Голышева.