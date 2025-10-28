Минтруда: уже 32 000 иностранных трудовых мигрантов работают в Беларуси

Первый заместитель Минтруда, говоря о том, что иностранцы все чаще выбирают Беларусь для трудоустройства, заметила: в Беларуси сейчас работают 32 000 трудовых мигрантов. Это в полтора раза больше, чем в 2024 году. По ее словам, в среднем, доля занятых трудовых мигрантов в структуре занятого населения страны составляет менее 1%. География включает в себя примерно 114 стран. В основном, это страны Средней Азии — более половины мигрантов являются выходцами из Узбекистана и Туркменистана.