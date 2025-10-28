Минтруда: уже 32 000 иностранных трудовых мигрантов работают в Беларуси

Минтруда сказало, что уже 32 000 иностранных трудовых мигрантов работают в Беларуси. Подробности озвучила первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая состоялась 28 октября. Об этом пишет БелТА.
Первый заместитель Минтруда, говоря о том, что иностранцы все чаще выбирают Беларусь для трудоустройства, заметила: в Беларуси сейчас работают 32 000 трудовых мигрантов. Это в полтора раза больше, чем в 2024 году. По ее словам, в среднем, доля занятых трудовых мигрантов в структуре занятого населения страны составляет менее 1%. География включает в себя примерно 114 стран. В основном, это страны Средней Азии — более половины мигрантов являются выходцами из Узбекистана и Туркменистана.
Татьяна Астрейко обратила внимание, что 70% из числа иностранных трудовых мигрантов заняты в рабочих профессиях. Больше всего они востребованы промышленном производстве, в индустрии гостеприимства, в сфере транспортного обслуживания, торговле. Иностранных трудовых мигрантов охотно принимают на работу белорусские предприятия.
Тем временем Минтруда изменило список профессий для иностранцев в Беларуси на 2026 год: «Водитель автомобиля, продавец, врач, акушерка и медсестра».
