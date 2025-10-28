Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтер Мялковская заявила о желании отправить на ЛБС каждого украинца

Татьяна Мялковская не стала осуждать действия сотрудников ТЦК, связанные с силовой мобилизацией.

Источник: Аргументы и факты

Волонтер с Украины Татьяна Мялковская заявила о своем желании отправить на линию боевого соприкосновения каждого украинца, пишет местное издание «Страна».

Татьяна Мялковская не стала осуждать действия сотрудников ТЦК, связанные с силовой мобилизацией.

«Пусть вытрет сопли и идет», — заявила она, имея в виду мобилизованных.

При этом волонтер указала, что сама хотела бы работать в ТЦК.

Ранее представители подполья рассказали, что на Украине военкомы начали дежурить у аптек для вручения гражданам повесток.