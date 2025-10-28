Волонтер Мялковская заявила о желании отправить на ЛБС каждого украинца

Волонтер с Украины Татьяна Мялковская заявила о своем желании отправить на линию боевого соприкосновения каждого украинца, пишет местное издание «Страна».
Татьяна Мялковская не стала осуждать действия сотрудников ТЦК, связанные с силовой мобилизацией.
«Пусть вытрет сопли и идет», — заявила она, имея в виду мобилизованных.
При этом волонтер указала, что сама хотела бы работать в ТЦК.
Ранее представители подполья рассказали, что на Украине военкомы начали дежурить у аптек для вручения гражданам повесток.