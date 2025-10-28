Похудевшая Барановская, цветущая Алика Смехова и добряк Маккой: звезды зажгли на модной премии

Знаменитости собрались на светском рауте, чтобы вручить награды лучшим из лучших. Внимание к себе сразу привлекла Юлия Барановская. Телеведущая, похоже, полностью оправилась после недавних проблем со здоровьем. Юля заметно похудела и теперь выглядит очень эффектно. Правда, без конфуза не обошлось. В разгар вечера у нее упала сережка на пол. Барановская не растерялась: тут же ее подняла и снова прикрепила к уху. Певица Слава пришла в приподнятом настроении. В этот вечер награду получила не она, а ее старшая дочь Александра. Девушка рассказывала, что, помимо работы, активно занимается воспитанием сына, который ее бесконечно радует. Кевин Маккой на вечеринке дегустировал черную икру и русскую водку. И то, и другое ему пришлось по душе. Экс-солист «Bad Boys Blue» на Brand Awards признался, что обожает Россию и с удовольствием сюда регулярно приезжает. С Кевином с удовольствием фотографировалась Алика Смехова. Присутствующие отметили ее цветущий внешний вид: у актрисы блестели глаза, а с лица не сходила улыбка. Также светский раут посетили группа «Блестящие» в полном состав.