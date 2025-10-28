На Украине начали продавать шоколад с настоящими личинками

Стоит шоколад с личинками 49 гривен (чуть больше одного доллара).
В магазинах Киева и Львова начали продавать шоколадные батончики с начинкой из настоящих личинок. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
«Шоколад с личинками появился в продаже в украинских магазинах Такие сладости имеют и соответствующее название — “Жуколад”», — рассказало издание.
Его цена составляет 49 гривен (более одного доллара США). Авторы считают, что подобный «вау-продукт» должен не только вызывать положительные эмоции, но и немного озадачивать потребителей.
Ранее в российских магазинах также появлялись необычные шоколадные изделия, такие как «дубайский» и «волосатый» шоколад, в которых производители экспериментировали с начинками и внешним видом продукции. Новый тренд на оригинальные сладости отмечается не только в Украине, но и в России, где покупатели уже привыкли к десертам с экзотическими добавками.